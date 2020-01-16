Потепление ушло с Кубани

Заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь сообщил, что Кубань не затронет потепление, которое ожидается на территории европейской части России. При этом он отметил, что именно южное тепло стало причиной потепления в европейской части страны.

"Теплая воздушная масса, которая характерна для нашего региона, проникла на европейскую территорию. И это потепление обусловлено именно этим. У нас же никакого аномального тепла не будет", - сообщил метеоролог.

По его словам, в Краснодарском крае температура воздуха составит около 2-7 градусов выше нуля, передает Юга.ру.