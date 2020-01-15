В Каире задержаны 4 сотрудника турецкого информационного агентства "Анадолу"

В ходе спецопрации полиции Египта в офисе агентства "Анадолу" (АА) в Каире, были задержаны сотрудники турецкого государственного информационного агентства "Анадолу". Как сообщает, АА, полиция провела рейд в офис здания в Каире, после чего без каких-либо обоснований задержало 4 сотрудников египетского филиала агентства, в том числе гражданина Турции. Сотрудники полиции ворвались в офис АА примерно в 18:00 по местному времени. Полиция отключила камеры слежения и интернет в офисе.

Отмечается, что задержанные увезены в неизвестном направлении.

У сотрудников агентства забрали удостоверения личности, мобильные телефоны и компьютеры, пресекли попытки связаться с центральным офисом агентства и членами семей.

Полиция отказалась предоставить какую-либо информацию адвокату каирского офиса АА, который прибыл на место после начала рейда. Адвокат был выдворен из офиса, после чего обыск продолжился.

Позже полиция отпустила одну из сотрудниц, гражданку Египта. Четырех сотрудников, полиция увезла в неизвестном направлении.

В числе задержанных менеджер АА Хилми Балджи, граждане Египта Хусейн аль-Каббани, Хусейн аль-Аббас и сотрудник Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) Абделсалам Мухаммед.

Временный поверенный в делах посольства Турции в Каире Кемалеттин Эруйгур отслеживает ситуацию и прилагает усилия на уровне египетского МИДа.

МИД Турции также прилагает усилия по линии посольства Египта в Анкаре.