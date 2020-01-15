Салливан прибывает в Москву

Новый посол США Джон Салливан сегодня прибудет в Москву, где приступит к исполнению своих обязанностей.

В МИД РФ ранее охарактеризовали Салливана как "высокопрофессионального, опытного дипломата" и отметили, что Москва будет рада с ним сотрудничать. В свою очередь, в американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".

Салливан сменит на этом посту Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года завершил свою миссию в Москве и сейчас баллотируется в губернаторы штата Юта, передает РИА Новости.