В 2019 году в СКФО задержали более 120 боевиков

В минувшем году сотрудники российских силовых структур пресекли деятельность десятков боевиков и их пособников в регионах СКФО, сообщил командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Игорь Гетманов.

"Много задержано пособников, участников НВФ, более 120 человек", - уточнил он.

По его словам, оперативная обстановка на Северном Кавказе стабильная, но есть точки "напряженности". Гетманов отметил, что на нее влияет деятельность деструктивных сил и ряд межэтнических вопросов, передает "Интерфакс-Юг".

Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии был сформирован в соответствии с указом президента РФ, который был подписан 21 сентября 2017 года, и с 1 января 2018 года приступил к выполнению служебно-боевых задач.