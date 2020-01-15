В Западной Грузии отреставрировали монастырь Моцамета

В Имерети в 6 км от Кутаиси завершились работы по обустройству территории монастыря Святых братьев Давида и Константина, известного как монастырь Моцамета. Об этом сообщили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Монастырь Моцамета XI века ("Место мучеников") входит в список недвижимых памятников культуры национального значения Грузии.

Место связано с братьями Давидом и Константином из рода Аргвети, организовавших восстание против арабских интервентов в VIII веке.

Средства на обустройство территории монастыря Фонду муниципального развития перечислил Всемирный банк. На проведение работ было выделено 1,4 млн лари (более $486 тыс). Согласно архитектурному плану, были укреплен стены, ограды, устроены туристические зоны, смотровая площадка, пешеходные дорожки, автостоянка, информационный центр, приведена в порядок коммуникационная система.

Проект призван сделать регион более привлекательным в туристическом плане, передает Спутник-Грузия.