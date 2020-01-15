Опасно вибрировавший торговый центр остается закрытым в Ереване

Один из самых крупных торговых центров Еревана Dalma Garden Mall только в конце января откроется после ЧП, связанного с необъясненными пока вибрациями. Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

ТЦ пришлось закрыть 10 января после инцидента, случившегося 9 января: в течение получаса здание потрясали странные толчки или вибрации, похожие на землетрясение. Была проведена срочная эвакуация посетителей и сотрудников.

"Торговый центр пригласил специалистов из Москвы, которые после тщательного технического обследования не выявили никаких нарушений. Однако центр останется закрытым еще 7-10 дней. Мы ждем официального заключения госорганов, чтобы открыться", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

В Комитете градостроительства журналистам сообщили, что причиной ЧП могли стать проблемы с вентиляционной системой. В МЧС же предположили, что толчки могли были спровоцированы работой тяжелой техники на стройке неподалеку, опровергнув версию о землетрясении.