Российское посольство в Бейруте забросали гранатами

В Бейруте ливанские полицейские разогнали толпу демонстрантов, собравшихся на улице Мар-Ильяс недалеко от здания посольства России. Полиция применила против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом.

Активисты добивались освобождения арестованных ранее участников уличных протестов. В настоящее время все задержанные находятся в казарме ливанской жандармерии у въезда на улицу Мар-Ильяс.

В ходе разгона демонстрантов полицейские задержали нескольких человек, бросавших в них камни.

По словам советника посольства РФ в Бейруте, на территории диппредставительства разорвались две гранаты со слезоточивым газом, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.