Музеи Краснодарского края проведут "Музейное селфи"

Краснодарские музеи станут участниками акции "Музейное селфи". Акция стартует 15 января по всему миру.

В этот день все желающие смогут поделиться своими фото на фоне экспонатов.

В пресс-службе министерства культуры Краснодарского края сообщили, что, в частности, в акции будут участвовать музей-заповедник имени Фелицына и художественный музей имени Коваленко.

Согласно условиям акции, необходимо посетить культурную площадку и сфотографироваться на фоне понравившегося произведения искусства. Авторов самых оригинальных снимков ждут призы.