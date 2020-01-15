Музеи Краснодарского края проведут "Музейное селфи"
Краснодарские музеи станут участниками акции "Музейное селфи". Акция стартует 15 января по всему миру.
В этот день все желающие смогут поделиться своими фото на фоне экспонатов.
В пресс-службе министерства культуры Краснодарского края сообщили, что, в частности, в акции будут участвовать музей-заповедник имени Фелицына и художественный музей имени Коваленко.
Согласно условиям акции, необходимо посетить культурную площадку и сфотографироваться на фоне понравившегося произведения искусства. Авторов самых оригинальных снимков ждут призы.
Вестник Кавказа
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