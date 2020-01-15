Кубань станет центром чаеводства

Работа по реконструкции чайных плантаций идет в Краснодарском крае, в рамках ее реализации должно быть реконструировано свыше 450 га чайных плантаций. Программа разработана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

"В 2020 планируется реконструировать 85 га чайных плантаций. На эти цели выделено 15 млн рублей", - проинформировали в пресс-службе краевой администрации.

Ранее по поручению Кондратьева о закреплении понятия "Краснодарский чай" на региональном уровне было принято решение об использовании советских стандартов в купажной смеси, напоминает "АиФ Краснодар".