Операцию на бедре 15-дневному младенцу впервые провели в Северной Осетии

Пластический хирург и ортопед Казбек Кудзаев, работающий во Владикавказе, впервые в СКФО сделал операцию самой юной пациентке из Кабардино-Балкарии: девочке, которой исполнилось чуть больше двух недель, вставили металлоконструкцию в бедро. Подробности рассказал сам хирург.

"Я часто провожу подобные операции, но такая маленькая пациентка стала первой в моей практике, оттого ответственность была высокой. Хочу больше даже отметить работу анестезиолога, который ввел нужную дозу препарата, что позволило перенести операцию безболезненно", - цитирует Кудзаева ТАСС.

Бедренная кость девочки сломалась при рождении, между отломившимися ее частями попали мышцы. Во время операции ребенку установили металлоконструкцию, ее удалят через три месяца. Пациентку уже выписали домой, ее самочувствие хорошее.

Кудзаев отметил, что теперь, после этой операции, он является хирургом, проводившим операции в самом большом в мире возрастном диапазоне. Только что прооперированной девочке 15 дней, а самой возрастной пациентке, которой также успешно была сделана операция на бедре, было 114 лет.

Казбек Кудзаев - кандидат медицинских наук, создатель Центра ортопедии и эстетической хирургии (Владикавказ), он ученик школы Илизарова.