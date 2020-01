Крупнейший инфраструктурный проект Грузии: контракт расторгнут

Судьба искусственного глубоководного порта ”Анаклия” на западе Грузии вновь оказалась под вопросом после того, как правительство отменило контракт с ”Консорциумом развития Анаклия” (КРА) - группой грузинских и международных инвесторов, работавших над инфраструктурным проектом. Emerging Europe в материале What now for Anaklia, Georgia’s largest infrastructure project, as blame game heats up? со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, пишет, что КРА не выполнил требования о привлечении капитала в размере $120 млн и представил кредитное соглашение на сумму $400 млн с международными банками. Это дало правительству Грузии ”безусловное право” расторгнуть контракт.

14 января грузинское правительство в очередной раз исключило возможность восстановления расторгнутого с КРА контракта. Консорциум также был оштрафован на $115 000 за ”невыполнение обязательств” к указанному сроку. В ответ на решение министерства инфраструктуры директор КРА Леван Ахвледиани объявил, что консорциум подаст иск в арбитражный суд. ”Не остается иного выхода, кроме как обратиться в суд”, - подчеркнул он, подвергнув сомнению мотивы правительства.

”КРА неоднократно пытался избежать спора, чтобы не задерживать реализацию проекта, - говорит заместитель генерального директора консорциума Саломе Келенджеридзе. - Остается только отстаивать права и интересы заинтересованных сторон, используя все доступные средства правовой защиты”. По ее словам, КРА предпримет последнюю попытку мирным путем разрешить спор с правительством Грузии, однако в случае неудачи ”будет вынужден подать иск в международный арбитраж против правительства”.

”Безразличие правительства Грузии к проекту - самое серьезное препятствие, с которым мы сталкиваемся на каждом этапе разработки проекта”, - добавила заместитель директора, указывая на проблемы, возникшие в ходе переговоров с международными финансовыми институтами, инвесторами и будущими партнерами. По словам Саломе Келенджеридзе, очевидно, что правительство Грузии ”действует не в интересах проекта и, следовательно, Грузии”.

Мамука Хазарадзе, бывший председатель наблюдательного совета КРА, также пообещал передать спор в международный суд, подчеркнув, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария и самый влиятельный политик Грузии Бидзина Иванишвили лично причастны к срыву проекта. ”Правительство ввело общественность в заблуждение”, - сказал он. Однако позже он также добавил, что хочет избежать суда, поскольку он нанесет ущерб интересам страны.

Споры между консорциумом и правительством Грузии усилились в прошлом году после того, как Conti Group International, крупный американский инвестор, решил выйти из проекта. Хотя и нынешнее правительство Гахарии, и его предшественника Мамуки Бахтадзе несколько раз выступали в поддержку проекта, в прошлом октябре КРА обвинило правительство в саботаже, нацеленном на прекращение проекта, из-за невозможности предоставить государственные гарантии на сумму $400 млн, которые необходимы были консорциуму.

”Многие считают, что Мамука Хазарадзе и его коллеги пытаются ввести общественность в заблуждение, возлагая вину на плечи грузинского правительства”, - заявил грузинский политолог Гия Абашидзе в интервью Emerging Europe. По его словам, очевидно, что КРА не может выполнить свои обязательства, поскольку в контракт, подписанный еще в 2016 году, было внесено более 40 поправок после того, как Консорциум выиграл тендер на проведение государственных закупок в размере $2,5 млрд для строительства порта.

Келенджеридзе утверждает, что от правительства требовалась только минимальная уступка, чтобы удовлетворить все стороны, включая международные финансовые организации, которые должны были предоставить Консорциуму кредитное соглашение.

Грузинское правительство выполнило свои обязательства, проложив железнодорожные пути в портовую зону, купив землю и передав ее в пользование КРА. Консорциум, в свою очередь, семь раз не смог обеспечить необходимый капитал, подчеркнул Абашидзе, отметив, что статус правительства как гаранта строительных займов не был предусмотрен в проектном договоре. ”У властей было два варианта после расторжения контракта: либо преобразовать порт в государственное предприятие, либо объявить новый тендер. Правительство выбрало второй вариант”, - сказал эксперт, отвергнув предположения о том, что проект не будет реализован, поскольку правящая партия ”Грузинская мечта” внесла поправки в конституцию страны, чтобы гарантировать будущее проекта. ”К сожалению, четыре года потрачено впустую, доходы задерживаются. Тем не менее, правительство ожидает, что в скором времени будет найден новый партнер”, - заключил Абашидзе.

”Грузии нужен этот порт, поэтому мы будем искать нового партнера, который сможет быстро реализовать проект и получить результаты, необходимые нашей стране”, - сказала вице-премьер Грузии и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, добавив, что государству нужен ”финансово более сильный инвестор”.

Проект "Анаклия" был запущен как совместное американо-грузинское предприятие по созданию нового глубоководного морского порта на Черном море. В настоящее время членами консорциума являются грузинский TBC Holding, американская компания SSA Marine, британская инвестиционная группа Wondernet Express и болгарская G-Star Ltd. Первая очередь порта с пропускной способностью до 10 000 судов должна была быть полностью введена в эксплуатацию к декабрю этого года. Строительство стало крупнейшей инфраструктурной инвестицией в истории Грузии. Эксперты считают, что отстранение консорциума может привлечь внимание к проекту со стороны Китая.