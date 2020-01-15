"Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" приняли 90 тыс туристов на Новый год

Около 90 тыс туристов с Юга России, из Крыма и центральных городов страны побывали на курортах "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" с 1 по 8 января, рассказали в пресс-службе компании АО "Курорты Северного Кавказа".

Гендиректор компании Хасан Тимижев уточнил, что число гостей на курорте "Ведучи" увеличилось в пять раз. "С 1 по 8 января "Архыз" посетили более 50 тыс человек. Четвертого числа на курорте был поставлен рекорд по количеству единовременно пребывающих на склонах туристов - 7 587 человек", - приводит слова Тимижева ТАСС.

На "Эльбрусе" за новогодние выходные побывали около 37 тыс туристов.

По данным КСК, в конце января на курортах выпадет снег. Горнолыжные сезоны на "Архызе" и "Эльбрусе" продлятся до лета, "Ведучи" будет работать как горнолыжный курорт круглый год.