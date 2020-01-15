Депутат Госдумы назвал Конституцию 1993 года "прогибом под Запад"

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что идея о приоритете международного права над российским, закрепленная в Конституции 1993 года, была "прогибом под Запад".

Такими словами он прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.

"Действующая с 1993 года Конституция уже создала определенные институты, традиции, которые очень важны, правовое поле. Рушить всё нет смысла, но, действительно, Конституции нужны изменения. Например, идея о том, что международное право должно верховенствовать над российским, была "заморочкой" большого числа либеральных юристов перестроечного времени", - отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что на в США, ни в Великобритании нормы международного права не являются приоритетными по отношению к местным законам.

"Это был прогиб под Запад - совершенно ненужный, нелепый и ставящий нас в подчиненное положение перед какими-то международными инстанциями. Слава Богу, что это сейчас уйдет", - цитирует РИА Новости Никонова.