Внешнеполитические последствия реформ в Азербайджане

Реструктуризация системы управления, назначение молодых специалистов с западным образованием на руководящие должности и более решительная борьба с коррупцией в богатом энергоресурсами Азербайджане приводят к улучшению социально-политической ситуации и позволяют стране преодолевать трудности, вызванные неустойчивыми ценами на энергоносители на мировом рынке. Одновременно преобразования влияют на регион в целом.

Modern Diplomacy в материале External Implications of Domestic Reforms in Azerbaijan пишет, что политическая система Азербайджана переживает удивительно стабильный период с 1993 года, когда Гейдар Алиев был избран президентом молодой республики в тяжелое для страны время на фоне напряженной внутренней ситуации и войны с Арменией. За короткий период президенту Алиеву удалось добиться прекращения огня с Арменией, подавить сепаратистское движение на юге, подписать важные контракты с западными нефтяными компаниями и провести страну по неспокойным геополитическим водам. Созданная в то время политическая система практически не изменялась, поскольку поддерживаемая значительными доходами от экспорта нефти и газа, она обеспечивала необходимые условия для достижения главных целей страны. Как метко заметил один американский эксперт, ”денег было достаточно, так что почти все были довольны”. Однако недавние политические и экономические проблемы, с которыми столкнулась страна из-за новых реалий в международных отношениях, выявили ряд недостатков существующей системы и потребовали проведения комплексных реформ. Процесс начался еще до начала резких колебаний нефтяных цен в 2014 году.

Примером оптимизации государственных услуг беспрецедентными темпами может служить создание в 2012 году азербайджанского агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN), в результате чего значительно сократился объем бюрократических процедур советского образца, сопровождаемых необузданной коррупцией. Принятые меры были высоко оценены многими международными наблюдателями прежде всего за ”устранение условий, способствующих коррупции”.

Существование сильного централизованного правительства позволило властям инициировать и осуществлять изменения с немедленным вступлением их в силу на всех уровнях политического истеблишмента. 2019 год стал кульминацией произошедших в Азербайджане изменений. Среди них наиболее яркие - замена старых кадров, некоторые из которых находились на высоких постах в правительстве с 1990-х годов, более молодыми, в основном получившими образование на Западе людьми, роспуск непопулярного парламента на почве его неспособности идти в ногу с реформами, а также проведение досрочных парламентских выборов. В декабре впервые в истории постсоветского Азербайджана был арестован региональный глава исполнительной власти по обвинению в коррупции и краже.

Реформы, однако, не ограничиваются политической ветвью власти. За последние несколько лет страна предприняла огромные усилия по диверсификации экономики и снижению зависимости от запасов нефти и газа, которые по-прежнему обеспечивают основной сегмент национальных доходов. Правительство стремится к быстрому развитию так называемого ненефтяного сектора, который в основном представлен туризмом, сельским хозяйством, национальной промышленностью, транспортом, логистикой и связью. В последние годы президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что реформ будет больше и они будут необратимы ввиду их неизбежности.

Обеспечение благоприятной деловой среды и независимой судебной системы также было одной из главных задач государства. Достигнутые успехи отражены в рейтинге экономической свободы Фонда ”Наследие”, где в 2019 году Азербайджан поднялся с 91 до 60 места. Согласно отчету, ”позиции Азербайджана укрепились за счет значительного повышения судебной эффективности и более высоких оценок в сфере права собственности и целостности правительства, которые компенсируют снижение свободы труда и финансового благосостояния”. Новые условия позволили стране справиться с экономическими потрясениями 2015 года, когда страна дважды столкнулась с девальвацией.

Помимо всего прочего, преобразования в Азербайджане влияют на регион в целом и, в частности, на соседние страны. За счет реформ страна сохранит лидирующую роль на экономической карте Южного Кавказа и, вероятно, по-прежнему будет располагать необходимыми финансовыми ресурсами для инвестирования в крупномасштабные транспортные и экономические проекты. Новое поколение технократов, прозрачность в управлении финансами и справедливая судебная система предвещают светлое будущее для экономики Азербайджана. Это крайне важно для Южного Кавказа, так как большинство масштабных проектов в регионе были бы невозможны без финансовой поддержки Азербайджана.

Например, строительство железной дороги ”Баку-Тбилиси-Карс”, которая соединяет Азербайджан с Грузией и Турцией и повышает привлекательность региона в качестве транспортного узла между Европой и Китаем, финансировалось исключительно азербайджанской стороной. Строительство нового бакинского международного морского торгового порта ”Алят”, который станет крупнейшим многоцелевым портом на Каспии с потенциальной пропускной способностью до 25 млн тонн грузов в год, будет завершено благодаря к экономическому восстановлению страны.

Баку продолжает укреплять отношения с такими крупными партнерами, как Турция, Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина, приступив в 2019 году к реализации крпных транспортных и энергетических проектов, начиная с Китайской инициативы ”Один пояс - один путь” и заканчивая строительством ориентированного на европейский рынок газопровода TANAP, запуск которого состоялся 30 ноября. Все вышеуказанные проекты имеют важное экономическое значение как для региона.

Внутриполитическая и экономическая ситуация в Азербайджане также связана с региональной безопасностью на Южном Кавказе. Многовекторные отношения страны с северо-западным соседом, Грузией, сыграли важную роль в сложные периоды. В 2008 году Азербайджан оказал Грузии значительную поддержку, в результате которой Тбилиси удалось преодолеть проблемы, связанные с внезапным прекращением торговли с основным партнером - Россией. За счет своего экспорта и инвестиций в нефть и газ Азербайджан - незаменимый партнер для экономики Грузии. В 2019 году азербайджанцы заняли первое место среди иностранцев, посетивших Грузию, внеся значительный вклад в доходы от туризма. Политическая стабильность и экономическое благосостояние в Азербайджане, нацеленное на поддержание недавних реформ, усилит существующую между двумя странами динамику, которая жизненно важна для национальной безопасности в целом. Внутренние реформы в Азербайджане также предоставляют возможность оживить отношения страны с ее западными партнерами. Оптимизация государственных услуг, омоложение правительства и новая политическая атмосфера, созданная недавними изменениями, соответствуют целям, заявленным в программе Восточного партнерства ЕС, и требуют поддержки.