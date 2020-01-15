В Краснодаре 20 января будут звучать сирены

В понедельник, 20 января, в Краснодаре зазвучат сирены – будет проверяться работа системы оповещения населения, - сообщает пресс-служба мэрии.

Сирены в городе будут звучать с 10:45 до 12:00. Также специальные сообщения будут транслироваться на цифровых каналах телевидения 1-го мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия «Культура», Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ) и в эфире "Радио России", - передает "АиФ-Юг".

Проверка работоспособности и состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проводится регулярно и не является сигналом к каким-либо действиям, - добавили в пресс-службе мэрии столицы Кубани.