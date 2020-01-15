Разгул стихий унес минимум сто жизней в Пакистане

Минимум сто человек погибли с 11 января в различных природных катаклизмах по всему Пакистану, сообщили в пресс-службе Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

"В штате Азад Кашмир погибли 76 человек, 53 получили ранения, подавляющее число жертв было вызвано сходом лавины. Еще 20 человек погибли и 23 пострадали в юго-западной провинции Белуджистан", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

В провинциях Хайбер-Пахтунхва и Гилгит-Балтистан погибли по два человека, пострадали по восемь.

Мощные снегопады заблокировали некоторые дороги, так что сотрудники управления и военные не могут добраться в пострадавшие районы.

Стихийные бедствия частично повредили или полностью уничтожили более 200 частных домов и коммерческих зданий.

На данный момент в районы, где бушует стихия, выслано около 2 тыс палаток и 1 тыс одеял, а также 12 т продуктов и прочих предметов первой необходимости.