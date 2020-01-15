Глава МИД Беларуси и посол Азербайджана обсудили поставки нефти?

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сегодня провел встречу с послом Азербайджана в стране Латифом Гандиловым. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

"Во время встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Детали беседы не уточняются, но ранее тема взаимодействия с Баку звучала в плане проработки альтернативных поставок нефти, Гандилов также сообщал о готовности Азербайджана помочь Беларуси в случае ее обращения по данному вопросу, пишет БЕЛТА.