Национальный музей Адыгеи обзаведется хранилищами и кунацкой

Власти Адыгеи планируют до конца 2021 года провести полную модернизацию Национального музея республики, построенного в 1993 году - теперь он требует серьезного ремонта, рассказали в министерстве культуры Адыгеи.

Помимо реконструкции здания рядом с основной частью музея планируют построить два отдельных помещения, чтобы увеличить экспозиционную площадь и территорию хранилищ.

"Площадь одного из зданий составит 2 тыс кв м. В нем установят специальное оборудование для хранения экспонатов, а в действующий залах и фондах проведут капитальный ремонт", - сообщила директор Национального музея Адыгеи Фатима Джигунова, передает портал Юга.ру.

Изменится и интерьер самого музея: в учреждении появится адыгская кунацкая - парадная комната для кавказских народов. В ней установят очаг и традиционные элементы адыгской культуры и быта.

Напомним, Национальный музей Адыгеи был основан в 1925 году в Краснодаре. В 1938 году он переехал в Адыгею. На сегодняшний день его фонды насчитывают свыше 300 тыс экспонатов, которые составляют уникальные коллекции одежды, музыкальных инструментов, фарфора, драгоценных камней, монет, предметов искусства, декоративно-прикладного творчества стран Востока.