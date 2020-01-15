В руководстве Чечни рассказали, что случилось с Кадыровым
В руководстве Чечни прокомментировали временное возложение главой республики Рамзаном Кадыровым своих обязанностей на руководителя правительства региона Муслима Хучиева.
"Ничего экстраординарного нет, после прохождения курса лечения Кадыров вернется к исполнению обязанностей в полном объеме", - приводит слова представителя руководства ЧР "Интерфакс".
Источник пояснил, что глава Чечни, согласно законодательству республики, имеет право назначить исполняющего обязанности из-за отпуска или временной нетрудоспособности.
Вестник Кавказа
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