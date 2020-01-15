"Семерка" уехала в реку в Карачаево-Черкесии

Авария с пострадавшими произошла сегодня в Карачаевском районе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по КЧР.

В 08:11 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ведомства поступил сигнал о том, что в Карачаевском городском округе на 68-м километре Федеральной автодороги "Черкесск-Домбай" водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением, и авто съехало с моста в реку.

"В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие, которые доставлены в Карачаевскую городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники первого отряда Федеральной противопожарной службы по КЧР в составе четырех человек и одной единицы техники.