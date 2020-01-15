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Сотрудники банка отбили нападение грабителей в Санкт-Петербурге

Сотрудники банка отбили нападение грабителей в Санкт-Петербурге

Неизвестные не сумели ограбить офис банка в Санкт-Петербурге, даже угрожая напоминающим автомат предметом, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным сведениям, в 19.52 мск четверо злоумышленников вбежали в офис финансово-кредитного учреждения, расположенный в доме №127 по улице Савушкина. Пригрозив предметом, напоминающим автомат, преступники попытались похитить деньги.

"Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив", - цитирует сообщение РИА Новости.

В результате никто не пострадал.

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Вестник Кавказа

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