Сотрудники банка отбили нападение грабителей в Санкт-Петербурге

Неизвестные не сумели ограбить офис банка в Санкт-Петербурге, даже угрожая напоминающим автомат предметом, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным сведениям, в 19.52 мск четверо злоумышленников вбежали в офис финансово-кредитного учреждения, расположенный в доме №127 по улице Савушкина. Пригрозив предметом, напоминающим автомат, преступники попытались похитить деньги.

"Встретив сопротивление со стороны представителей финансово-коммерческой организации, злоумышленники скрылись, ничего не похитив", - цитирует сообщение РИА Новости.

В результате никто не пострадал.