Безвиз между Арменией и Китаем вступит в силу c 19 января

С 19 января 2020 года вступит в силу соглашение о безвизовом режиме между Арменией и Китаем, сообщили в пресс0службе МИД Армении.

Семнадцатого декабря 2019 года президент Армении Армен Саркисян одобрил ратификацию соглашения. Документ, который подписали в мае 2019 года в Ереване главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Ван И, 10 декабря был ратифицирован армянским парламентом.

По словам замглавы МИД Армении Авета Адонца, граждане двух стран смогут с внутренними паспортами въезжать на территорию государства, подписавшего соглашение, выезжать с его территории или следовать транзитом без визовых требований. Безвизовый режим действует 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, передает РИА Новости.