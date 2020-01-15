Кладбищенского вора поймали в Северной Осетии

В Пригородном районе полицейские задержали похитителя оград с кладбища. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

С заявлением к правоохранителям обратился житель села Чермен. Он рассказал, что в период с 30 декабря по 3 января с местного кладбища украдены 37 металлических калиток с могильных оград.

За дежурные сутки полицейские установили и задержали злоумышленника, которым оказался 29-летний житель Владикавказа. Похищенное было изъято. Против правонарушителя заведено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража).