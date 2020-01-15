Аксенов: Мишустин - опытный управленец

Губернатор Крым Сергей Аксенов заявил, что кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин является опытным управленцем и профессионалом высочайшего уровня.

"Михаил Владимирович – опытный управленец, профессионал высочайшего уровня. Будем работать", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра. Завтра кандидатуру нового премьера рассмотрит Госдума.