Depeche Mode и Уитни Хьюстон включат в Зал славы рок-н-ролла

Американскую певицу Уитни Хьюстон и рэпера The Notorious B.I.G. (Кристофер Уоллес) посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (Огайо, США). Заявление гендиректора одноименной организации Грега Харриса опубликовано сегодня на ее официальном сайте.

Кроме того, в Зал славы рок-н-ролла в текущем году включат американские группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также британские T. Rex и Depeche Mode.

Соответствующая торжественная церемония состоится в Кливленде 2 мая.

Харрис уточнил, что всего в организации оценивали "16 потрясающих кандидатур". "Все они крайне талантливы, внесли неоспоримый вклад и оказали влияние на музыку", - цитирует его ТАСС.