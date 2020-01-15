Медведев останется главой "Единой России" – источники

Ушедший в отставку с поста премьер-министра Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России" (ЕР), сообщили источники в руководстве партии.

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сообщили они.

Кроме того, еще один представитель ЕР отметил, что полномочия председателя партии, по уставу, могут быть прекращены в случае добровольного сложения полномочий, а также в случае принятия соответствующего решения съездом партии. При этом он добавил, что на данный момент для этого нет никаких оснований, передает news.am.