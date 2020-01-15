Рудковская анонсировала "героиню-сенсацию" в новом шоу Плющенко

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко анонсировала новое ледовое шоу, предупредив, что одна из его героинь станет сенсацией. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Рудковской, из-за отсутствия снега в Москве и в Санкт-Петербурге она соскучилась по новогодней сказке со снегом, и следующим шоу станет "Снегурочка".

"Впервые мы будем делать русскую сказку! Это будет грандиозно! То, что мы задумали, перевернет представление о ледовых шоу, форматах и прочих устоявшихся стереотипах!" - пообещала она.

Рудковская уточнила, что первой главной героиней - Снегурочкой - будет чемпионка ОИ в Сочи Аделина Сотникова, а имя второй главной героини станет сенсацией, его организаторы назовут "гораздо позже".