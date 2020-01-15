Калиматов: правительство Медведева многое сделало для Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что ожидает от нового состава кабмина России плодотворного сотрудничества, особенно в сфере реализации нацпроектов.

"Ожидания от любого состава правительства – они огромные. Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства РФ. Кабмин старался помочь нам, как субъекту, достичь целевых показателей", - отметил он.

Калиматов добавил, что ушедшее в отставку правительство сделало многое для развития региона, такой же самоотдачи ожидает и от нового кабмина.

По его словам, власти Ингушетии готовы взаимодействовать с каждым министром для исполнения целевых показателей национальных проектов, "потому что это в интересах каждого жителя Ингушетии", передает РИА Новости.