Кавказ: гимн матери

Каждый кавказец с пеленок знает, что в этой жизни нет ничего важнее отца и матери. Отец - пример для подражания, непререкаемым авторитет, а мать – нечто сакральное. В каждой кавказской культуре мать считается истоком всех нравственных начал. Так, у чеченцев, например, есть понятие "материнский язык" – своего рода нравственный кодекс, формирующий представление о мире, где во главу угла ставится женское начало. Малейшее непослушание материнской воле всегда строго наказывалось и считалось большим грехом.

"Кто не послушает совета матери, тот не достигнет своей цели", - говорят кавказцы. С пиететом к матери относятся абсолютно все кавказские народы, независимо от того исповедуют они ислам или христианство, живут на горах или на равнине, ведь именно матери передают из поколения в поколение культуру и духовно-нравственные ценности.

На Кавказе пожилые женщины, имеющие детей, никогда не живут отдельно, и в этом некоторые исследователи усматривают связь с феноменом долгожительства. Для народов Кавказа в целом характерен культ матери и многодетной семьи, откуда берет истоки любовь к родной земле, формируются моральные ориентиры. Кодекс чести на этой земле подразумевает отстаивание своего достоинства, уважение к женщине, заботу о своих родных и близких. По многовековым кавказским традициям, в семьях, где культ отца воспитывается матерью, а культ матери поддерживается отцом, не могут вырасти недостойные сыновья и непорядочные дочери. Более трепетного отношения к матери, чем на Кавказе, не встретишь нигде.

В старинных героических песнопениях образ матери всегда представлен как источник лучших качеств героя. Самое интересное, что эти традиции удалось пронести через века. Так, недавно министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову было присвоено звание народного писателя Чечни, и сразу же его мать была удостоена медали "Ненан Сий" (Материнская слава) за образцовое воспитание сына.

Общеизвестно, что появление женщины в гуще сражающихся, если при этом она обнажала голову, останавливало кровопролитие. Кровная месть прекращалась, если мать усыновляла кровника.

Одно из объединяющих начал в всех кавказцев – безграничная любовь к матери. Наверное, поэтому песня о матери "Хьоме нана" Арби Цураева на слова Шарипа Цуруева в исполнении Умара Ибрагимова, солиста Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова неизменно вызывает слезы.

На Ютюбе под этим видео множество комментариев:

"Почему я плачу?! Слова не понимаю, но душа плачет – значит, понимает"

"Я русская женщина, мне 63 года, и я не знаю ни одного чеченского слова, но плачу, когда слушаю эту песню"

"Я латышка, живу в Латвии. Слов не поняла, но музыка пробрала до души"

"Братья и сестры, мама это самое дорогое, даже дороже нашей жизни, дороже всего, что есть на этой грешной земле. У кого еще живы матери, пускай они будут здоровы, радуйте их, ведь им немного надо, чуть-чуть внимания и ласки. У меня ее нет, была бы она живой, я бы ее ноги лизал, на коленях бы перед ней ползал. Берегите своих мам, при жизни порой мы не знаем им цену".

"Моя мама больна, и я погибаю от страха, я хочу, чтобы мама жила! Но я благодарю Аллаха за дни, которые Он дает нам с мамой. Я не представляю жизнь без мамы! О Аллах, какие мы счастливые, пока мама дышит".

А недавно какому-то гению пришло в голову наложить на любительское видео встречи матери и дочери после многолетней разлуки песню "Хьоме нана" в исполнении 19-летней Алисы Супруновой.

Девушка с абсолютным слухом поет на многих языках мира, и в последнее время стала частой гостьей на Кавказе, где ее концерты проходят с низменным аншлагом.