В Ингушетию с Крайнего Севера вернутся 20 семей

В 2020 году жилищные сертификаты переселенцев получат около 20 семей, которые вернутся в Ингушетию из районов Крайнего Севера. Об этом сообщил начальник отдела социальных программ министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Магомед Албаков.

Он уточнил, что речь идет о людях, которые не менее 15 лет проработали на Севере и приехали туда не позднее 1992 года. "На выделение таких сертификатов мы получаем около 50-60 млн рублей из федерального бюджета в год", - отметил Албаков.

По его словам, количество желающих вернуться в Ингушетию выросло в сравнении с прошлым годом. "В 2019 году сертификаты получили 12 семей. Всего же на учете состоят около 200 семей, которые хотят вернуться обратно в республику, это люди, которые в большинстве своем проживают в Магадане, Якутии", - приводит ТАСС слова Албакова.