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Жириновский о смене правительства РФ: ничего плохого в стране не произойдет

Жириновский о смене правительства РФ: ничего плохого в стране не произойдет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал произошедшую сегодня отставку правительства России.

В интервью "Россия 1" он уточнил, что речь идет о стандартной процедуре.

По словам политика, бывший кабинет министров "работал хорошо".

"Новое правительство сформируют быстро и оно будет выполнять новые задачи. Ничего плохого из-за этого в стране не произойдет", - заверил Жириновский.

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Вестник Кавказа

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