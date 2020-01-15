Жириновский о смене правительства РФ: ничего плохого в стране не произойдет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал произошедшую сегодня отставку правительства России.

В интервью "Россия 1" он уточнил, что речь идет о стандартной процедуре.

По словам политика, бывший кабинет министров "работал хорошо".

"Новое правительство сформируют быстро и оно будет выполнять новые задачи. Ничего плохого из-за этого в стране не произойдет", - заверил Жириновский.