"Генерала Манвела" выпустили из-под стражи

Суд общей юрисдикции Еревана сегодня решил выпустить из-под стражи экс-заместителя главы Минобороны Армении генерал-лейтенанта Манвела Григоряна.

"Суд постановил освободить Григоряна, учитывая состояние его здоровья, и применить подписку о невыезде в качестве меры пресечения", - приводит слова судьи Мнацакана Мартиросяна ТАСС.

Ранее суд неоднократно отказывал защите в изменении меры пресечения в отношении "генерала Манвела".

Напомним, Григорян был взят под арест в июне 2018 года. Служба нацбезопасности страны обвинила его в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также в присвоении чужого имущества.