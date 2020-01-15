Еврокомиссия включила Транскаспийский газопровод в список приоритетных энергопроектов

Строительство Транскаспийского газопровода и импорт туркменского газа остаются важной частью стратегии ЕС в области энергетической безопасности, заявил временный поверенный в делах представительства Евросоюза в Ашхабаде Любомир Фреборт. По его словам, в феврале готовятся переговоры на высшем уровне ЕС-Туркменистан, которые пройдут в рамках заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) в Баку.

Европейский союз полностью поддерживает политику Туркменистана по диверсификации своих рынков экспорта газа. "Строительство Транскаспийского газопровода и импорт туркменского газа остаются важной частью стратегии ЕС в области энергетической безопасности, диверсификации источников импорта газа, и недавно новая Европейская комиссия включила его в список приоритетных энергетических проектов", – сказал Фреборт на форуме, посвященном значению туркменского нейтралитета в международном сотрудничестве в Ашхабаде. Предстоящее заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 28 февраля в Баку предоставляет возможность двусторонней встречи на высшем уровне ЕС-Туркменистан – с новым комиссаром ЕС по энергетике, чтобы продвинуть этот диалог дальше, добавил Фреборт.

Он также отметил, что спецпредставитель ЕС по Центральной Азии предложил провести в первом квартале 2020 года в Ашхабаде симпозиум для обсуждения конкретных действий по реализации в Туркменистане принятой в 2019 году Стратегии ЕС для региона. Фреборт считает, что Туркменистан получит выгоду от активного взаимодействия с ЕС через эту региональную стратегию. "Помимо текущих проектов двустороннего сотрудничества, новый инструмент Европейской комиссии по соседству, развитию и международному сотрудничеству, на который выделено 93,1 млрд евро, позволит ЕС с 2021 года предлагать Туркменистану новые возможности партнерства", – добавил временный поверенный в делах представительства ЕС в Туркменистане.

В минувшем году актуализировалась дискуссия о перспективах строительства Транскаспийского газопровода, который предусматривает транспортировку природного газа из Туркменистана в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Поводом для обсуждений стал ряд предпринятых представителями Европейского союза действий по поддержке этого проекта.

Руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде напомнил "Вестнику Кавказа", что проект Транскаспийского газопровода, который должен связать Туркменистан и Азербайджан, обсуждается с 1990‑х годов и призван обеспечить экспорт туркменского газа в западном направлении. Однако ситуация застыла, и для этого есть несколько причин. "Одного желания Еврокомиссии или Ашхабада построить Транскаспийский трубопровод недостаточно. Хотя осуществить его с технической точки зрения несложно. Для этого требуется всего лишь прокладка трехсоткилометрового трубопровода между туркменским сектором Каспийского моря и азербайджанским сектором Каспия. Например, газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток" построены в более сложных природных условиях. Если эти проекты удалось реализовать, то Транскаспийский трубопровод сложности не представляет. Вопрос в другом, кто выступит строителем этого газопровода? Кто инвестирует в эту трубу? Часто говорят, что можно проект можно реализовать за счет средств международных финансовых организаций, таких как, Европейский банк реконструкции и развития или Азиатский банк развития. Но пока желающих нет", – сказал Ильгар Велизаде.

Эксперт также обратил внимание, что за много лет не создан консорциум, нет данных по объемам поставляемого газа на западные рынки, поэтому неизвестно, каким должен быть диаметр трубы. Это важный вопрос. Неизвестно, по какой цене будет поставляться туркменский газ. Нет также цены транзита. Да и в целом, нет конкретных переговоров.

Предполагается, что Транскаспийский трубопровод будет подключен к системе ЮГК, который отводит для внешних условных поставщиков определенные объемы, но они не большие. Речь может идти максимум о 10 млрд куб. газа. Сама система рассчитана на прокачку азербайджанского газа. Если будет принято решение о прокачке туркменского газа, то необходимо говорить об усилении мощности ЮГК. Это дополнительные издержки, которые должен нести сам консорциум ЮГК.

"Принципиальный вопрос заключается в том, что туркменская сторона до сих пор не вела предметных переговоров с европейскими покупателями на предмет поставок своего газа на рынки конкретных стран. Были общие заявления по итогам визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Германию и ряд других европейский стран. Но пока о конкурентных договоренностях информации нет", – отметил Велизаде.

Стоит также учитывать и то обстоятельство, что в последние годы в прикаспийских государствах не наблюдается резкого роста добычи углеводородного сырья. Все данные и прогнозы говорят о том, что пока не стоит ожидать появления дополнительных объемов газа в Туркменистане. Более того, ситуация с загрузкой уже действующих экспортных трубопроводов, в которые поступает туркменский газ, не столь радужна.

По газопроводу Туркменистан – Китай экспортировалось 36 млрд куб. м газа, а мощность трубы составляет 55 млрд кубов. Трубопроводы в иранском направлении наполнялись туркменским газом не более чем на 8 млрд куб. м газа в год, хотя были рассчитаны на 20 млрд. Впрочем, уже несколько лет Туркменистан не имеет и этой возможности. Началось строительство TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), который тоже потребует дополнительных объемов газа. Что останется для Транскаспийского трубопровода - не совсем ясно.

По мнению Велизаде, Европейская комиссия неоднократно делала заявления о намерении построить Транскаспийский трубопровод. Нынешнее заявление можно рассматривать как политический фактор для реализации этого проекта. Но если нет реальной экономики, то никакие политические заявления не смогут повлиять на ускорение его реализации.

По мнению доктора политических наук Сергея Жильцова, азербайджанская сторона политически поддерживает проект Транскаспийского газопровода, хотя туркменский и азербайджанский газ сейчас являются конкурентами. Голубое топливо с азербайджанского морского месторождения "Шахдениз 2" призвано наполнить газопровод TANAP. Важно также учитывать принципиальную позицию Ашхабада о том, что газ он планирует продавать на границе, далее – то есть в гипотетической каспийской трубе – топливо становится собственностью покупателя.

"Несмотря на данные по добыче и экспорту, ряд прикаспийских стран и западных государств поддерживают интерес к проекту Транскаспийского газопровода. Прежде всего это связано с желанием молодых прикаспийских государств сохранить интерес со стороны нефтегазовых компаний к проектам добычи. Сложности, с которыми на практике сталкиваются консорциумы при разработке каспийских месторождений, снизили их интерес к углеводородным ресурсам региона. Они в большей степени рассматриваются как перспективные запасы, роль которых может возрасти в будущем. Кроме того, прикаспийские страны стремятся использовать в своих интересах геополитическую конъюнктуру. Санкции Запада против России, преемственность энергетической политики ЕС и США, направленной на прокладку трубопроводов, идущих в обход России, усиливают заинтересованность прикаспийских государств использовать эти факторы в собственных интересах", – сказал "Вестнику Кавказа" Сергей Жильцов.