Грипп убил беременную жительницу Грузии

Беременная женщина погибла от гриппа в Кахети. О трагедии пишут СМИ.

ЧП случилось в селе Ванта Телавского района. Представитель мэрии Георгий Напирели уточнил, что у 31-летней женщины поднялась температура, однако к медикам она, по предварительным данным, не обратилась.

"Когда ее осмотрел наш врач, у нее уже была остановка сердца. Ее семья очень нуждается материально, их подкосила эта смерть", - приводит Напирели Sputnik Грузия.

Погибшая находилась на 21-й неделе беременности. В клинике, где она состояла на учете, рассказали, что беременность протекала без осложнений.