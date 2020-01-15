Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина на пост премьер-министра будет рассмотрена Госдумой на пленарном заседании в четверг, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

"Совет Госдумы решил внести коррективы в порядок работы палаты на 16 января, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост председателя правительства", - приводит РИА Новости сообщение Госдумы.

Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позднее Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность главы кабмина.