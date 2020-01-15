Зариф: Тегеран не будет менять СВПД на "сделку Трампа"

Власти Ирана не намерены идти на какое-либо соглашение, меняющее условия СВПД по ядерной программе. Об этом министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter.

"Мы не для того подписывали "сделку Обамы", чтобы сейчас заменить ее "сделкой Трампа", - цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, даже если Тегеран согласится на такой шаг, никто не может гарантировать того, что через год не придется менять условия соглашения, если на выборах победит Байден, Сандерс или Уоррен.