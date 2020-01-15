Голос грузинской певицы прозвучит в новом фильме Скорсезе

Грузинская оперная певица Саломе Джикия приняла участие в новом документальном фильме Мартина Скорсезе "Оратория". Его премьера запланирована на конец января. Съемки в рамках американо-итальянского проекта состоялись в Нью-Йорке в прошлом году.

"Спасибо тебе, Teatro lirico di Cagliari, за то, что дал мне шанс стать частью этого невероятного проекта", - написала сопрано на своей странице в Facebook

Саломе Джикия родилась в Зугдиди в 1986 году. В 2010 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию по классу фортепиано, тогда же стала учиться вокалу. В 2013-2014 годах занималась в оперной студии Национальной академии Санта-Чечилия в Риме у Ренаты Скотто и Россиниевской оперной академии у Альберто Дзедды. В 2013 году состоялся оперный дебют певицы в Италии. Спустя пять лет Саломе дебютировала в Большом театре, напоминает Спутник - Грузия.

В своем новом фильме Скорсезе исследует роль иммигрантов в формировании общества, отмечая, что их искусство и культура влияют на всю нацию. "Оратория" включает в себя рассказы о выдающихся личностях.