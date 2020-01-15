XIII Зимний фестиваль Башмета в Сочи стартует 12 февраля

XIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета пройдет с 12 по 23 февраля.

В его программе - три мировых премьеры. На гала-концерте закрытия слушателям представят сочинения Оскара Бьянки, Тошио Хосокава и Николо Кампогранде.

Откроется фестиваль традиционно - спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского и Юрия Башмета 12 февраля в Зимнем театре. 19 февраля впервые в его истории состоится гала-концерт оперных звезд в рамках международного проекта "Опера - за мир", отмечает ТАСС.

Главную программу фестиваля дополнят мастер-классы, музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра и многое другое.