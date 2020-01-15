Воздух рекордно прогрелся в Санкт-Петербурге

Температура воздуха в Санкт-Петербурге побила многолетний рекорд, поднявшись до 5,9 градусов выше ноля, такое сообщение распространило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"15 января во второй половине дня на ОГМС Санкт-Петербург температура воздуха достигла рекордных плюс 5,9 градуса тепла, перекрыв исторический максимум дня, который был отмечен в 1975 году и составлял +5,5 градуса", - цитирует его РИА Новости.

В результате аномальное тепло в Северной столице побило рекорд 45-летней давности.

Окончательное значение максимальной температуры воздуха на 15 января станет известно в 21.00 мск.