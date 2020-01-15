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Ставрополью на питание младшеклассников ежегодно нужно 1,17 млрд рублей

Ставрополью на питание младшеклассников ежегодно нужно 1,17 млрд рублей

Ставропольскому краю ежегодно требуется около 1,17 млрд рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, поддержка семьи и детей сегодня является одним из приоритетов властей региона. "Задачи ресурсоемкие: только организация бесплатного питания в начальной школе обойдется на Ставрополье дополнительно в 1,17 млрд рублей в год. Но мы обязательно будем их осуществлять", - приводит пресс-служба слова Владимирова.

Он также отметил необходимость поддержки развития экономики. "В том числе это касается создания понятных долговременных налоговых условий для развития бизнеса, гарантий инвесторам. Эти меры востребованы в реальном секторе экономики Ставрополья. Их выполнение поможет вырасти и в производстве, и по уровню доходов жителей края", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы Ставрополья.

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Вестник Кавказа

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