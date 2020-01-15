Ставрополью на питание младшеклассников ежегодно нужно 1,17 млрд рублей

Ставропольскому краю ежегодно требуется около 1,17 млрд рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников младших классов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, поддержка семьи и детей сегодня является одним из приоритетов властей региона. "Задачи ресурсоемкие: только организация бесплатного питания в начальной школе обойдется на Ставрополье дополнительно в 1,17 млрд рублей в год. Но мы обязательно будем их осуществлять", - приводит пресс-служба слова Владимирова.

Он также отметил необходимость поддержки развития экономики. "В том числе это касается создания понятных долговременных налоговых условий для развития бизнеса, гарантий инвесторам. Эти меры востребованы в реальном секторе экономики Ставрополья. Их выполнение поможет вырасти и в производстве, и по уровню доходов жителей края", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы Ставрополья.