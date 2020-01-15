На Грузию надвигается похолодание

В некоторых районах Грузии в ближайшие дни ожидаются осадки в виде снега и усиление ветра, температура воздуха опустится ниже нуля.

По информации Национального агентства окружающей среды, в четверг и в пятницу в большинстве районов Восточной Грузии ожидаются снег и туман, температура воздуха в низине ночью опустится до минус 11 градусов, а днем поднимется до 6 градусов тепла. Сила ветра составит 10-15 метров в секунду.

На западе Грузии в четверг и в пятницу в большинстве районов будет без осадков. Температура воздуха ночью составит минус 1 градус, а днем столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла.

В Тбилиси в четверг и в пятницу ожидается снег с дождем. Ночью температура опустится до минус 1 градуса, а днем будет 4 градуса тепла, передает Спутник-Грузия.