Путин выдвинул Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

В нем сказано, что российский лидер провел с Мишустиным рабочую встречу, на которой предложил ему возглавить правительство.

"Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе Госдумы рассказали, что в данный момент кандидат на пост главы правительства прибыл в нижнюю палату и принимает участие во внеочередном заседании Совета ГД.

Депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуру Мишустина завтра, добавили в пресс-службе.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, что все фракции ГД завтра утром по очереди встретятся с Мишустиным, подчеркнув, что "Справедливая Россия" поддержит предложенную президентом кандидатуру.

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов сообщил, что фракция завтра в 9.00 проведет заседание по кандидатуре Мишустина. "Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения", - цитирует его РИА Новости.

Как говорится на сайте ФНС, Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования" по специальности инженер-системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.

В 1992-1995 годах был директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах - заместителем генерального директора и председателем правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года занял должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года был замминистра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года Мишустин стал президентом группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. Руководителем ФНС Михаила Мишустина назначил 6 апреля 2010 года председатель правительства РФ Владимир Путин.

Напомним, сегодня экс-глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил об отставке правительства в полном составе. Ранее российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию, в котором он сообщил о ряде фундаментальных изменений в Конституцию. По словам Медведева, благодаря новшествам изменится баланс власти в России. Позже глава государства сказал о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее Медведеву.