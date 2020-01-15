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Путин выдвинул Мишустина на пост премьера

Путин выдвинул Мишустина на пост премьера
Путин выдвинул Мишустина на пост премьера
Путин выдвинул Мишустина на пост премьера

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

В нем сказано, что российский лидер провел с Мишустиным рабочую встречу, на которой предложил ему возглавить правительство.

"Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе Госдумы рассказали, что в данный момент кандидат на пост главы правительства прибыл в нижнюю палату и принимает участие во внеочередном заседании Совета ГД.

Депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуру Мишустина завтра, добавили в пресс-службе.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, что все фракции ГД завтра утром по очереди встретятся с Мишустиным, подчеркнув, что "Справедливая Россия" поддержит предложенную президентом кандидатуру.

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов сообщил, что фракция завтра в 9.00 проведет заседание по кандидатуре Мишустина. "Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения", - цитирует его РИА Новости.

Как говорится на сайте ФНС, Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования" по специальности инженер-системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.

В 1992-1995 годах был директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах - заместителем генерального директора и председателем правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года занял должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года был замминистра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабрь 2006 года руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года Мишустин стал президентом группы компаний UFG ("ОФГ Инвест") - одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. Руководителем ФНС Михаила Мишустина назначил 6 апреля 2010 года председатель правительства РФ Владимир Путин.

Напомним, сегодня экс-глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил об отставке правительства в полном составе. Ранее российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию, в котором он сообщил о ряде фундаментальных изменений в Конституцию. По словам Медведева, благодаря новшествам изменится баланс власти в России. Позже глава государства сказал о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее Медведеву.

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Вестник Кавказа

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