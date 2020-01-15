Главная » Новости

Рамзан Кадыров назначил и.о. главы Чечни

Рамзан Кадыров назначил и.о. главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил обязанности руководителя республики на председателя правительства ЧР Муслима Хучиева, причина - временная нетрудоспособность.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы Чечни и правительства региона.

"В соответствии со ст.76 Конституции Чеченской Республики исполнение обязанностей Главы Чеченской республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики, с 13 января 2020 года", - говорится в документе.

Распоряжение было подписано Кадыровым 13 января, пишет РИА Новости.

Напомним, в феврале 2019 года Рамзан Кадыров уже назначал Муслима Хучиева и.о. главы Чечни из-за своей болезни.

1480 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!