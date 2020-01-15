С 11 этажа дома в Батуми рухнул лифт с людьми

В Батуми с 11 этажа многоэтажного дома упал лифт с людьми. Инцидент произошел в одном из 17-тиэтажных домов на пересечении улиц Пушкина и Грибоедова. На данный момент там работают эксперты-криминалисты.

В то же время в строительной компании подчеркнули, что это было не падение, а аварийный спуск лифта, вызванный превышением допустимого веса. В лифт было загружено слишком много строительных материалов, вес которых превышал допустимую норму. По его словам, ни один трос лифта не поврежден.

"Если бы лифт рухнул с 11 этажа, никто бы не выжил. Это около 33-35 м высоты. Из-за лишнего веса лифт не смог сохранить баланс и спустился на первый этаж. Это был аварийный спуск", - отметили в компании.

По информации врачей, пострадавшие не получили серьезных травм, но врачи продолжают наблюдать за их состоянием.

Многоэтажный дом был построен год назад, его еще не сдали мэрии города, передает "Sputnik Грузия".