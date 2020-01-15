С 11 этажа дома в Батуми рухнул лифт с людьми
В Батуми с 11 этажа многоэтажного дома упал лифт с людьми. Инцидент произошел в одном из 17-тиэтажных домов на пересечении улиц Пушкина и Грибоедова. На данный момент там работают эксперты-криминалисты.
В то же время в строительной компании подчеркнули, что это было не падение, а аварийный спуск лифта, вызванный превышением допустимого веса. В лифт было загружено слишком много строительных материалов, вес которых превышал допустимую норму. По его словам, ни один трос лифта не поврежден.
"Если бы лифт рухнул с 11 этажа, никто бы не выжил. Это около 33-35 м высоты. Из-за лишнего веса лифт не смог сохранить баланс и спустился на первый этаж. Это был аварийный спуск", - отметили в компании.
По информации врачей, пострадавшие не получили серьезных травм, но врачи продолжают наблюдать за их состоянием.
Многоэтажный дом был построен год назад, его еще не сдали мэрии города, передает "Sputnik Грузия".
Вестник Кавказа
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