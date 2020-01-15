Россияне в 2020 году продолжат набирать кредиты – ЦБ РФ

В 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, пик которой пришелся на 2014-й год, продолжит расти. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.

Она уточнила, что этот показатель регулятор измеряет на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам всего населения к доходам населения.

Кроме того, по словам Даниловой, сохранится относительно высокий темп роста кредитования населения.

"Мы надеемся, что наши меры приведут к тому, что рост кредитования будет более здоровым, что рост будет продолжаться за счет заемщиков с менее высокой долговой нагрузкой, и риски, таким образом, не будут накапливаться", - приводит ТАСС слова Даниловой.