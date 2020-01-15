Голуби с иероглифами напугали жителей Казахстана

Сизые голуби с красными иероглифами на крыльях и хвосте появились в Восточно-Казахстанской области. За комментариями жители региона обратились в Катон-Карагайский национальный парк.

Оказалось, что специалисты отдела науки наблюдали и исследовали таких птиц с 2015 года, когда они появились впервые.

Четыре года назад в селе Бекалка обнаружили мертвого голубя, на левой ноге у него было надето черное пластиковое кольцо с шестизначным номером и голограмма, на правой - пластмассовый трансмиттер. На крылья были нанесены надписи красными иероглифами. Затем стали появляться и другие особи.

Такие голуби всегда были ручными и не боялись людей, пишет Sputnik Казахстан.

Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook написал, что эти голуби прилетели из Китая, где участвовали в соревнованиях на скорость прилета из одного питомника в другой, пояснив, что турниры гоночных голубей и даже голубиные тотализаторы очень популярны в КНР.

"Разведением спортивных пород голубей занимаются специальные питомники - голубиные фермы. Одна из них находится в Урумчи - центре Синьцзян-Уйгурского автономного района, питомцы которой время от времени и стали залетать в пограничные зоны Алматинской и Восточно-Казахстанской областей на расстояние до 700 км от места рождения", - рассказал чиновник.

Дилдахмет добавил, что в отдаленные от границ с Китаем районы голубей может приносить сильным ветром.