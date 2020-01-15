Туман задержал семь авиарейсов из Краснодара

В аэропорту Краснодара возросло количество задержанных по погодным условиям авиарейсов, летевшие туда самолеты перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"По состоянию на 14:00 мск на вылет задержано семь рейсов. Четыре воздушных судна совершили посадку на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе", - отмечается в сообщении.

Задержано отправление в Москву двух рейсов "Аэрофлота", а также рейсов авиакомпаний "Россия" и S7 Airlines., двух рейсов в Санкт-Петербург - "России" и Red Wings, и рейса "Победы" в Стамбул, передает "Интерфакс-Юг".