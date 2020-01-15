Мутко: отставка кабмина вызвана переменами

И.о. вице-премьера России Виталий Мутко на встрече с руководителями субъектов РФ заявил, что отставка правительства РФ вызвана запросом на изменения. Он также призвал глав регионов искать новые подходы к работе.

"Сейчас правительство провело заседание с участием Медведева, который подробно все изложил. Исходя из этого, мы посчитали, что это такой большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами, и правительство приняло решение подать в отставку, но президент нас попросил исполнять обязанности", - отметил Мутко.

При этом он призвал губернаторов продолжить работу.

"Президент поблагодарил за огромную работу, а она была наша общая и правительства - мы запустили большие проекты, национальные проекты ... Вы избранные, вам нужно работать, ваша роль только поднимается, усиливается", - приводит РИА Новости слова Мутко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об уходе кабмина в отставку.