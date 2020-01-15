Кадыров об отставке правительства: главное не должность, а быть членом команды Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал озвученное сегодня послание президента Федеральному Собранию и отставку российского правительства.

Он выразил большую благодарность Дмитрию Медведеву и правительству РФ за "постоянную помощь и поддержку", оказываемые как лично ему, так и Чеченской Республике в "решении сложных задач социально-экономического развития".

"Такое же отношение было и ко всем регионам. Я убежден, что самое главное - не название занимаемой должности, а быть достойным членом команды нашего Национального лидера Владимира Путина", - подчеркнул Кадыров в своем сообщении в Telegram.

По его словам, то, что Дмитрий Медведев - один из убежденных соратников президента, не подлежит сомнению. Глава Чечни пояснил, что хорошо знаком с премьером еще с молодости, добавив, что уже тогда глава кабмина был "мудрым, зрелым, сильным политиком, экономистом, стратегом", сейчас же он, кроме того, получил опыт работы президентом и премьер-министром. "Об этом свидетельствует успешная деятельность правительства России по преодолению негативного воздействия враждебной санкционной политики США и Запада против России", - добавил глава Чечни.

Говоря о послании президента РФ, Кадыров подчеркнул, что в нем содержится программа, которая может "коренным образом решить многие социально-экономические задачи". "Мы твердо убеждены в том, что каждый шаг нашего президента продиктован заботой об укреплении могущества государства, заботой о народе и каждом человеке в отдельности", - указал он.