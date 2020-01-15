Макгрегор придумал еще одно оправдание проигрыша Хабибу

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор рассказал о стычке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на парковке в Бруклине весной 2018 года. Именно с этого инцидента начался конфликт между бойцами.

"Тогда на парковке в Бруклине я вышел, чтобы разобраться, а Нурмагомедов спрятался за юбками. Так мужчины себя не ведут. Я после того инцидента не был сосредоточен на бое", - оправдался боец.

Он также добавил, что вышел на бой с Нурмагомедовым будучи "разобранным и травмированным", передает sport.ru.